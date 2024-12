Reprodução/Globo/Instagram Passageira do avião

Jeniffer Castro , que viralizou em um vídeo ao recusar trocar de assento com uma criança em um voo, falou pela primeira vez sobre o caso no programa Encontro com Patrícia Poeta desta sexta-feira (6). Durante a entrevista, a administradora de empresas detalhou o ocorrido e comentou os desdobramentos do episódio, incluindo ameaças e o impacto na própria segurança.

Jeniffer explicou que estava no assento designado a ela quando foi abordada pela mãe da criança, que pedia a troca de lugar para que o filho pudesse sentar. "A birra dele era que ele queria o meu assento. A família estava ao redor e havia outros lugares disponíveis, mas ele chorou o voo inteiro", relatou. Segundo ela, o desentendimento culminou em provocações durante o voo e até no desembarque, quando a mulher a insultou.





A administradora também revelou que a situação aconteceu no dia de seu aniversário e que sua decisão de não trocar de assento foi gravada sem consentimento. "Ela foi muito rude e preconceituosa comigo. Perguntou se eu tinha algum problema, como se precisasse justificar a minha decisão", disse.

Desde que o vídeo viralizou, Jeniffer viu sua vida mudar drasticamente. Ela ganhou mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, mas também passou a enfrentar ameaças e comentários de ódio. "Tenho medo pela minha segurança e da minha família. Estou tentando processar tudo isso, mas não foi fácil passar por essa exposição", confessou. Quanto a possíveis ações judiciais, Jeniffer afirmou que "as medidas já estão sendo tomadas" contra quem a filmou e divulgou o vídeo sem permissão.