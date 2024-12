Reprodução: Instagram Nicko McBrain ficou 42 anos na banda de rock

Nicko McBrain anunciou a saída do Iron Maiden em um comunicado neste sábado (7). O baterista da banda fez um texto emocionante sobre o período em que participou do grupo, que irá se apresentar nesta noite em São Paulo.



Recentemente, McBrain sofreu um AVC e passou por um tratamento contra um câncer. Na mensagem especial, ele disse: "Após muita consideração, é com tristeza e alegria que anuncio minha decisão de dar um passo para trás da rotina do estilo de vida de turnês extensas", começou.

"Hoje, sábado, 7 de dezembro, em São Paulo, será meu último show com o Iron Maiden. Desejo muito sucesso à banda daqui para frente. No entanto, continuarei firmemente como parte da família Iron Maiden, trabalhando em uma variedade de projetos que meus empresários de longa data, Rod Smallwood e Andy Taylor, têm em mente para mim", acrescentou.

"O que posso dizer? Fazer turnê com o Maiden nos últimos 42 anos tem sido uma jornada incrível! Para minha devotada base de fãs, vocês fizeram tudo valer a pena e eu amo vocês! [...] Aos meus companheiros de banda, vocês fizeram um sonho se tornar realidade e eu amo vocês! Olho para o futuro com muita animação e grande esperança! Vejo vocês em breve, que Deus abençoe a todos e, claro, ‘Up the Irons!’", concluiu ele.