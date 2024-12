Foto: Portal Léo Dias/Reprodução Aline e Jeniffer Castro

Aline , mãe da criança que chorou por desejar o assento de uma outra passageira , se pronunciou pela primeira vez nesta sexta-feira (06). Em um vídeo exclusivo divulgado pelo Portal Léo Dias, a moça que se envolveu em uma desavença com Jeniffer Castro deu a sua versão do que aconteceu no voo .



Segundo a mãe, ninguém da família registrou o momento que viralizou durante a semana, mas sim uma outra passageira que acompanhou a situação de perto. "Quero deixar claro que, em nenhum momento, eu pedi, nem me direcionei à Jeniffer. Ela sabe disso, ela sabe que não fui eu que gravei o vídeo. Ninguém da família gravou vídeo", iniciou ela.

"Estava viajando eu, Arthur, que acabou de fazer 4 anos. O que não justifica ele fazer birra, mas é uma criança como qualquer outra criança dessa idade, que em algumas situações vai se comportar de maneira inadequada [...] Ela foi insultada, mas jamais por ninguém da minha família, e sim por uma senhora que estava vestindo uma camisa de uma ONG, que eu não vou divulgar porque não achei que a atitude dela foi correta", revelou Aline.

Ela, então, explicou que todo o caos com a companhia aérea começou com o seu filho mais velho : "Eu sou mãe de três filhos. Meu filho mais velho, que é cadeirante, teve uma troca de assento. Eu já estava nervosa porque ele foi constrangido pela Gol, que deu a ele o assento 21. O nosso assento era do 21B ao 21F, incluindo uma janela", explicou.

"Quando voltei, resolvi a situação com a empresa e fui conferir os assentos. Falei para minha sogra que Arthur estava tirando foto na janela, achando que aquele era o assento dele. Quando conferi, falei: 'Gente, essa janela é de outro passageiro'", reconheceu ela.

Além disso, mãe também desmentiu os rumores de que a filha teria gravado a passageira durante a confusão do assento : "Quando esse passageiro chegar, o Arthur tem que sentar na 21F, que era o assento onde minha outra filha, que está no vídeo ao lado da Jeniffer, estava. Já falaram que ela que filmou, mas não foi. Minha filha tem 11 anos, estava sentada ao lado da Jeniffer, sem condições de filmar nada”.

Aline afirmou que uma outra pessoa que embarcava no voo conversou com Jennifer ocorreu para tentar trocar o lugar da passageira com o filho, a fim de deixar a criança perto da avó.

"Quando a Jeniffer chegou, um passageiro sugeriu que ela trocasse de lugar para que Arthur ficasse ao lado da avó. No direito dela, ela preferiu ficar no assento dela. Eu imediatamente retirei o Arthur e o coloquei ao meu lado na outra janela, porque, como estão dizendo, 'a mãe deveria comprar um assento para a criança', mas ele tinha um assento na janela e não queria ficar na minha. Ele queria estar perto da avó", argumentou ela.

Por fim, Aline terminou o vídeo dizendo que teve uma conversa séria com Arthur e pediu para que o filho parasse com a birra : "Ao longo da situação, expliquei várias vezes que aquele não era o assento dele, corrigi o comportamento dele [...] Eu estava sempre dizendo que o assento era da moça e que o assento dele estava em outro lugar".

Veja o posicionamento de Aline na íntegra: