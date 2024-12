Reprodução: Youtube Fernanda Torres

Fernanda Torres se emocionou com Ainda Estou Aqui , filme pelo qual a atriz está cotada a receber indicações em premiações internacionais. Em conversa com Daniela Thomas, produtora do longa-metragem, ela chorou ao reconhecer a magnitude de seu papel enquanto intérprete de Eunice Paiva, mulher que teve o marido, Rubens Paiva, torturado e morto pelos militares.



Sobre protagonizar a obra, ela afirmou: "Foi uma experiência bem funda, de muito tempo, pelo tempo que demorou e pela dificuldade que foi", iniciou ela. Além disso, ela comemorou a participação da mãe, Fernanda Montenegro, na produção cinematográfica.

"E ainda, junto com isso, tem o negócio da minha mãe. Eu e a mamãe de vez em quando a gente faz umas coisas juntas. E costumam ser coisas especiais, é estranho, bem estranho", disse ela com os olhos marejados.

Para Torres, sua interpretação em Ainda Estou Aqui foi um divisor de águas: "E esse filme eu sinto que é o filme da minha maturidade como atriz mesmo", afirmou. Ela também aproveitou o momento para dedicar o seu trabalho à Eunice Paiva, a quem ela vive no filme de Walter Salles.

"Eu espero que a gente tenha sido digno da história dessa mulher. Espero que a gente não tenha traído ela com um melodrama barato", finalizou.

