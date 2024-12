Reprodução/Globo Ana Maria Braga e Louro Mané

Uma situação inusitada que ocorreu no "Mais Você", programa matinal apresentado por Ana Maria Braga na Globo, ocasionou uma condenação de R$ 20 mil a um ex-funcionária do canal. Cabe recurso. O caso aconteceu durante uma edição da atração, exibida em 2022. As informações são do colunista Gabriel Vaquer, do "F5".





O que aconteceu?

Uma ex-assistente de direção da Rede Globo, que deixou o cargo em 2017, afirma que teve o nome e número de seu passaporte divulgados no "Mais Você". A mulher diz que, em novembro do ano passado, um amigo telefonou contando a ela que os dados pessoais dela tinham sido mostrados no programa.



De acordo com o colunista, os dados teriam sido mostrados durante uma "brincadeira" de Ana Maria ao sugerir que faria uma viagem com Louro Mané. Na ocasião, um documento com a foto do personagem foi exibido no programa, mas, além da foto, a documentação continha o nome e o número do passaporte da ex-diretora.





O que diz a Globo?

Segundo o "F5", a emissora enfatizou que a situação se tratava de uma brincadeira e se defendeu, argumentando que era um passaporte aleatório, com praticamente todos os dados alterados.





A Justiça condenou a Globo a pagar a indenização de R$ 20 mil, mas cabe recurso. "Independente da intenção, não é preciso um raciocínio mais complexo para se chegar à conclusão de que o fato causou danos à imagem da autora do processo, que teve seus dados expostos a milhões de pessoas, sem sua autorização", afirmou o juiz André Bezerra, da 42ª Vara Cível de São Paulo.