Reprodução: Instagram Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui

Fernanda Torres , consagrada atriz e escritora brasileira, é uma figura tem encantado o público. Sucesso recente no cinema com o filme Ainda Estou Aqui , onde vive a protagonista Eunice Paiva , Fernanda construiu uma carreira diversificada, marcada por estreias impactantes, premiações internacionais e uma incursão na literatura.

Filha de Fernanda Montenegro e Fernando Torres , a filha da icônica atriz estreou nos palcos aos 14 anos em uma peça. Aos 15, brilhou na novela Baila Comigo, e, um ano depois, estreou no cinema em Inocência, desafiando tabus da época com cenas de nudez. O filme conta a história da personagem de mesmo nome, prometida em casamento pelo pai.





Na obra, a personagem de Fernanda Torres vive um relacionamento com um médico em meio a um contexto de conservadorismo rural. A filha de Fernanda Montenegro também protagonizou cenas de nudez em Eu Sei que Vou te Amar , filme de 1986 que se baseia no diálogo entre uma mulher e o ex-parceiro.

As cenas de sexo definiram a intensidade da relação de ambos e fez com que Torres ganhasse um prêmio equivalente ao de Melhor Atriz no Festival de Cannes, uma importante premiação francesa. A nudez também aparece em outras obras da atriz como Com Licença, Eu Vou à Luta, Terra Estrangeira e O Primeiro Dia .

Mesmo em um período onde a pornochanchada dominava o cinema nacional, Fernanda evitou posar para revistas masculinas, reservando sua exposição para os papéis artísticos. “Na época, a pornochanchada sustentava o cinema. Se não tirasse a roupa, não dava público. Como parte do lançamento, era comum a atriz já assinar com a Playboy ”, explicou em uma entrevista para Marie Claire .

Cotada para uma possível indicação ao Oscar pela atuação em Ainda Estou Aqui , onde resgata a história da advogada que se tornou uma ativista política devido à prisão e desaparecimento do marido Rubens Paiva pela ditadura militar brasileira, é importante ressaltar que Fernanda Torres volta a trabalhar com o cineasta Walter Salles , responsável pelo filme e o qual já havia trabalhado em Terra Estrangeira e O Primeiro Dia.

Neste contexto, também é importante resgatar que Fernanda Torres é o elo que une Fernanda Montenegro e Walter Salles. Isso porque Montenegro dá vida para a personagem Isadora "Dora" Teixeira, no filme Central do Brasil . Clássico do cinema nacional, a obra de 1998 conta a história de uma professora aposentada que escreve cartas para pessoas analfabetas em uma estação, com o intuito de ajudá-las a conversarem com entes queridos. Porém, um dia ela ajuda Josué, um menino que teve a mãe atropelada por um ônibus. O objetivo dele é encontrar o pai, que mora no Nordeste.

Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 1999 pela atuação em Central do Brasil, mas perdeu para Gwyneth Paltrow em Shakespeare Apaixonado . Até hoje, foi a única vez em que uma atriz brasileira foi indicada para a categoria da premiação. Agora, a nação espera que Fernanda Torres consiga conquistar o prêmio que acredita que deveria ter sido de sua mãe.

Vida amorosa e reflexões sobre casamento

Fernanda viveu um relacionamento marcante com o apresentador Pedro Bial, com quem se casou aos 17 anos. Após outros relacionamentos, encontrou estabilidade ao lado do diretor Andrucha Waddington, com quem está desde 1998 e tem dois filhos.

A escritora Fernanda Torres

Nos últimos anos, Fernanda ampliou sua atuação para a literatura. Sua estreia como romancista com Fim (2013) foi um sucesso, alcançando mais de 200 mil exemplares vendidos e traduções para sete idiomas. Em seguida, lançou A Glória e Seu Cortejo de Horrores (2017) e adaptou Fim para uma minissérie da Globoplay. Além disso, colaborou como cronista para veículos de destaque e escreveu roteiros para cinema e TV.