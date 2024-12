Reprodução: X Antes e depois de Vyni, do BBB 22

Vyni , participante do BBB 22, utilizou as redes sociais para mostrar a sua evolução na academia . Na última quinta-feira (05), o ex-reality publicou uma foto de seu corpo antes e depois do acompanhamento profissional que obteve para chegar ao shape atual.



"Fui trocado por um "boy padrão". Porém toei vergonha e decidi buscar a minha melhor versão! Só 2 meses de protocolo e tão aí os resultados. Daqui 6 meses vamos ver quem troca quem", escreveu ele no X, antigo Twitter.

No registro, o influencer deixa registrado que uma das fotos é de setembro e a outra de novembro. Quando perguntado como "chegou" ao corpo atual em apenas dois meses, o jovem explicou: "2 meses de protocolo. De treino, são 2 anos". Em outro comentário, Vyni detalhou como a sua rotina na academia funciona.

"Eu treino há 3 anos, mas por déficit hormonal sério (tão sério que ficava visível até na aparência), eu não tinha resultado. Comecei o acompanhamento e fui tendo resultado. Claro que na foto estou no pump, mas comecei a crescer quando regulei minhas taxas. Nunca apliquei nada além", justificou.

Fui trocado por um “boy padrão” (não dava pra competir kk)



Porém tomei vergonha e decidi buscar a minha melhor versão! Só 2 MESES de protocolo e tão aí os resultados. Daqui 6 meses vamos ver quem troca quem. Valeu @drigorayan



SETEMBRO x NOVEMBRO pic.twitter.com/7w4AkhySXC — Vyni (@vyniof) December 4, 2024

Após a publicação do ex-BBB, os internautas se dividiram entre críticas e elogios. "Imagina ser tão infeliz ao ponto de não aceitar a lindíssima evolução do Vyni, que além de lindo esteticamente, deve estar radiante também com essa mudança. Arrasou", aclamou uma usuária.

"Usando bomba prescrita por médico picareta até eu né, meu querido", disparou um perfil. "Está com um shpae massa, mas impossível isso ser 2 meses só de alimentação e treino", aclamou com ressalvas um seguidor.

Algumas horas depois da publicação que viralizou, o artista voltou atrás e explicou que a legenda era apenas chamativa: "Gente, eu não fui trocado por ninguém. Eu disse que o texto era meramente ilustrativo pra mostrar a evolução. Se fosse um padrão de verdade postando, não teria essa “comoção” toda né. Vocês supõem, diagnosticam e acreditam. Continuem".

GENTE, NÃO FUI TROCADO POR NINGUÉM 😂



Eu disse que o texto era meramente ilustrativo pra mostrar a evolução. Se fosse um padrão de vdd postando, não teria essa “comoção” toda né. Vcs supõem, diagnosticam e acreditam. Continuem https://t.co/rrgUMFGrfI — Vyni (@vyniof) December 6, 2024