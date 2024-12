Reprodução Lili Spada era influenciadora e empresária do ramo estético

A influenciadora digital e empresária Lilian Martins Gomes, mais conhecida como Lili Spada, morreu nesta semana aos 42 anos. A influencer ficou conhecida por trabalhar no ramo de estética e estaria enfrentando um problema de saúde não divulgado ao público.



Mari Menezes, amiga e cliente de Lili, revelou que a empresária teria sido diagnosticada recentemente com um tumor, mas não detalhou sobre o estado de saúde da influencer.

Mari disse: "O céu acordou em festa e nós aqui em luto! Uma amiga minha tão especial hoje se foi, nem consigo acreditar! A vida é um sopro, mesmo, aproveite hoje, fale o quanto você ama hoje porque, quando você menos espera, as pessoas se vão. Ela sempre cuidou tão bem de mim, era muito saudável e, do nada, descobriu um tumor. Meus sentimentos eternos, Ercole Spada Neto (marido de Lili). Vocês para sempre serão vivos em nossos corações".

A empresária da influenciadora, Dani Souza, também se despediu da colega de trabalho: "Você partiu. Não estou conseguindo acreditar nisso! Que dor horrível estou sentindo! Você sempre existirá assim no meu coração. Te amo muito, amiga". Na publicação, ela aparece abraçando Lili na clínica dela.

Momento difícil

No dia 20 de novembro, a equipe de Lili compartilhou ao público que a influenciadora estava passando por um momento complicado em sua vida, principalmente relacionado à sua vida.

Em nota, a equipe afirma: "Olá, pessoal, passamos por aqui para compartilhar uma atualização importante. A Lili está passando por um momento delicado de saúde e, por isso, precisará se afastar das redes sociais por tempo indeterminado. Ela sempre foi muito transparente com vocês e mantém todo o carinho por cada pessoa que acompanha sua jornada. Neste momento, o foco está totalmente em sua recuperação. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que enviem energias positivas e orações para ela. Agradecemos imensamente por todo o apoio e por fazerem parte dessa comunidade tão especial. Com carinho, Equipe Lili Spada".

Empresária

Lili era dona do centro de estética Lili Spada Hidrolipo, além de ter parte da sociedade do Centro Brasileiro de Hidrolipo, referência no assunto na América Latina. No comunicado emitido pelo Centro, eles afirmam: "Em razão do falecimento de Lili Spada, estaremos fechados até o dia 6 de dezembro. Retornaremos às atividades na segunda-feira, dia 9 de dezembro. Nossos corações estão em luto".