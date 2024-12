Reprodução: Instagram Anitta

Anitta fez reflexões acerca de sua carreira após o sucesso internaciona l. Em conversa com a revista Quem, a cantora avaliou a trajetória enquanto artista musical e os feitos realizados até o momento.



"Não falta nada. Tudo já foi alcançado. A Anitta, do jeito que as pessoas conhecem, já conquistou tudo e mais um pouco. Se eu quiser me aposentar amanhã, eu posso", avaliou ela ao falar de um possível afastamento dos palcos .

Além disso, ela também abriu o jogo em relação à aposentadoria: "Já pensei muito em parar de vez tudo e hoje penso numa transição para uma vida onde eu me dedique a outra coisa, como toda essa questão do autoconhecimento. As pessoas entendem a aposentadoria como 'a Anitta parar de cantar'. Eu entendo como ir estudar", revelou.

"Tenho muita vontade de fazer Filosofia e Neurociência, que estou estudando aos poucos aqui no meu cantinho, enquanto dá", acrescentou a performer. "Então, o que as pessoas veem como aposentadoria, eu vejo como uma transição para uma vida, na qual vai me acompanhar só esse nicho que está interessado no autoconhecimento", argumentou a cantora.