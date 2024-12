Reprodução Pedro Andrade e Sandy

Sandy abriu o jogo e falou, pela primeira vez, sobre o namoro com Pedro Andrade . O médico é o primeiro namorado da artista após o término da relação de 24 anos com o músico Lucas Lima .



Em conversa com a revista Quem, a cantora opinou a respeito da importância excessiva que o público e a mídia deram ao seu novo relacionamento. "Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito", iniciou ela.

"É grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim", afirmou. Em outubro deste ano, os internautas já suspeitavam do namoro entre Sandy e o profissional da saúde.

Veja abaixo:

Na última terça-feira, a cantora participou do Prêmio Multishow 2024. No evento, ela apresentou uma categoria ao lado de Maisa. A premiação musical coroou Liniker como a grande vencedora da noite, com quatro estatuetas.