Reprodução: Instagram Nani Venâncio

Nani Venâncio entrou em detalhes sobre quando foi capa da Playboy . Em entrevista ao podcast Papagaio Falante , a apresentadora revelou que posou para a revista quando era menor de idade: aos 17 anos .



"Eu fiz as fotos quando eu tinha apenas 17 anos. A revista precisou esperar alguns meses até eu completar 18. A capa saiu em janeiro de 1989", mencionou a ex-atriz a respeito do registro.

"A edição é famosa também porque foi a última sem Photoshop. Depois, começaram a editar as imagens", completou. Além disso, ela também explicou o motivo que a fez ser capa da revista.

"Posar foi muito bom para mim. Meu pai tinha quebrado e, com o cachê, consegui comprar de volta do banco a casa que ele tinha perdido em Minas Gerais", argumentou. Venâncio garante que o ensaio não foi um episódio rum de sua carreira. "Nunca me arrependi de ter posado nua. Sempre fui responsável sobre minhas decisões", justificou.

A ex-atriz, então, terminou o desabafo contando que já recebeu algumas oportunidades, mas optou por não aceitá-las: "Só não quis fazer de novo, apesar dos convites".