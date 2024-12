Reprodução Instagram/ Globoplay Viviane Araujo e Belo

Viviane Araujo, de 49 anos, esteve na 31ª edição do Prêmio Multishow, que ocorreu na última terça-feira (3), no Rio de Janeiro. A atriz e ex-peoa de "A Fazenda" resolveu abrir o jogo sobre a última polêmica que se envolveu ao negar participar do documentário de Belo no Globoplay.





Viviane, inclusive, enfatizou que sequer assistiu ao projeto, destacando que a relação com o cantor, que aconteceu entre os anos de 1998 a 2007, "ficou" no "passado". As declarações foram dadas por ela em entrevista ao "Gshow". "Não faz sentido nenhum eu reviver e falar", pontuou.





"Isso foi uma história que ficou no meu passado, mas ele quis fazer esse documentário e contar. Obviamente eu fiz parte da vida dele, mas para mim isso não significa, não tem mais sentido nenhum, entendeu? Não me incomodei, porque eu não vi, para ser sincera. Porque justamente é uma coisa que é um passado, não vou negar meu passado, jamais", afirmou.





'Volta por Cima'

Longe das novelas há seis anos, Viviane Araujo está no ar como Rosana, uma das personagens principais de "Volta por Cima", atual narrativa das sete da Rede Globo. Escrita por Claudia Souto, a trama fica no ar até abril de 2025, quando será substituída por um novo folhetim de Rosane Svartman.