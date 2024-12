Reprodução GNT - 3.12.2024 Lobão no "Conversa com Bial"

Conhecido pelas polêmicas que protagonizou ao decorrer da carreira no rock nacional, o cantor Lobão, de 67 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (3), quando participou do programa "Conversa com Bial", exibido no GNT, canal privado do Grupo Globo.





O artista, que por muito tempo carregou a fama de rebelde por ter sido preso e também por já ter admitido o uso de drogas ilícitas, atribui parte dos rótulos negativos pelo gênero musical ao qual se dedicou, o rock. Ele ainda relembrou as opiniões que Cazuza tinha sobre ele.





"Cazuza sempre me defendia: 'Lobão é um bom garoto, muito educado' e, sem saber, eu também falava isso dele. Vestimos uma carapuça, porque o rock implica isso. Éramos filhinhos da mamãe, mimados", explicou o musicista durante a atração apresentada por Pedro Bial.





Outra polêmica da qual Lobão foi alvo dizia respeito aos boatos de que ele teria rejeitado a versão de "Me Chama", feita por João Gilberto. O artista, na verdade, contou que ficou "orgulhoso" e honrado.





"Fiquei muito orgulhoso. Foi uma grande honra. O negócio é que ele me telefonava de madrugada e mostrava [alterações na adaptação]. Nem eu mesmo sei o que significa. Acho que fiz um certo charme, porque todo mundo endeusava o João", lembrou ele.





Ele ainda opinou sobre a política no país e salientou que não gosta do assunto. "Nunca gostei de política. Quando percebi que se configurava duas torcidas, dois extremos, tive uma epifania: 'Isso é inútil. Tenho muitas coisas para melhorar. Vou contribuir muito mais para a humanidade se for um ser humano melhor, porque basta um esforço", finalizou.