Reprodução: TV Globo/Instagram Lucinha Araújo e Cazuza

Lucinha Araújo foi uma das convidadas do "Conversa com Bial" da última segunda-feira (11) e se lembrou de uma conversa que teve com o filho, Cazuza , sobre a orientação sexual do cantor.



A matriarca contou que o astro musical se abriu a respeito de sua sexualidade: "Ele falou assim: 'mamãe, eu gosto de meninos e meninas. Agora, não se meta na minha vida, a vida é minha'", relatou.

Ela, então, explicou como lidou com a temática: "Desde aquele dia eu nunca mais perguntei nada, também se perguntasse levava um fora. Aceitei porque eu queria que ele fosse feliz. Contanto que fosse feliz, eu fiquei feliz junto com ele", se emocionou.

Livros em homenagem ao musicista

"Meu Lance é Poesia" e "Protegi Teu Nome por Amor" são dois livros em homenagem a Cazuza. As obras foram idealizadas por Ramon Nunes Mello. No primeiro, há 238 poemas do cantor escritos entre 1975 e 1989. Já o segundo reúne mais de 700 fotos de vivências do artista, além de depoimentos de amigos, texto de Pedro Bial e préfacio de Gilberto Gil.