Reprodução Rainha Camilla

Rainha Camilla, de 77 anos, está afastada de alguns compromissos oficiais. Nesta terça-feira (3), ela se ausentará das responsabilidades que tinha assumido para se recuperar do problema de saúde que enfrenta. A esposa de Rei Charles III recebeu o diagnóstico de infecção pulmonar há cerca de um mês.





Uma fonte do Palácio de Buckingham contou à "BBC" que a membra da realeza não cumpriria todas as ações previstas para o dia. A cerimônia que recebe o emir do Catar, por exemplo, é um dos eventos em que Camilla estará ausente.





Conforme informações do jornal britânico "Daily Mail", a monarca foi orientada a cancelar os compromissos pela equipe médica que cuida do caso dela. O site ainda afirma que a esposa de Rei Charles III se sente "fatigada" em virtude do quadro de infecção no pulmão.





Embora não vá participar da cerimônia de recepção do emir do Catar, o xeque Tamim bin Hamad Al Thani, Camilla participará do almoço oficial ao lado do marido e dos demais membros da realeza, como o príncipe William e a princesa Kate Middleton. Após a refeição, ela deve se ausentar das demais atividades e voltar a ficar em repouso.