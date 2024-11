Reprodução Instagram Rei Charles III e Príncipe William

De acordo com fontes do palácio ao veículo Us Weekly, a relação entre Rei Charles III e Príncipe William "mudou" após conversas sobre a sucessão, visto que o filho mais velho do monarca é o próximo a liderar a monarquia britânica.



Uma outra pessoa, que preferiu não se identificar, afirmou que o rei de 76 anos "queria ser o monarca há décadas". Além disso, a fonte também fala a respeito do estado de saúde de Charles.

"Mesmo que ele esteja lutando contra o câncer, ele não está deixando isso atrapalhar seu desejo de ser bem-sucedido no trono ou um líder dinâmico", explicou. Já o príncipe de Gales está se organizando "para quando sua ascensão acontecer".

O diagnóstico de câncer do monarca, em feveiro deste ano, fez com que os funcionários reais trabalhassem numa possível sucessão. "O palácio entrou em ação [...] William e sua equipe concordaram com o que vão se concentrar no início de seu reinado e nos planos de funeral de seu pai", contou a fonte ao veículo.

Em relação à saúde de Charles, a pessoa em anonimato disse que Charles "está indo bem" e ressaltou que, embora haja "algumas preocupações", o monarca "sabe que seu reinado terminará em breve".