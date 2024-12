Reprodução YouTube/ Instagram - 3.12.2024 Carlinhos Maia expõe afastamento de Anitta

Carlinhos Maia, de 33 anos, já foi próximo da cantora Anitta, de 31, mas ambos se afastaram e a amizade ficou estremecida, segundo o próprio influenciador. Durante participação no "De Frente com Blogueirinha", na última segunda-feira (2), Maia contou do desentendimento.







"A gente estava muito próximo, ela foi lá para casa, dormiu lá, viajamos, ela me mostrava os clipes dela, eu ia para casa dela em aniversários. Teve um período ali que a gente ficou muito. E aí veio o negócio do casamento, das polêmicas e ela se afastou até hoje", iniciou.





"As pessoas se afastam, né? Eu nem julgo, porque hoje eu entendo que a pessoa tem sua carreira, o seu público, é o seu ganha pão aquilo dali. A pessoa não quer se queimar", acrescentou ele, que convidou a funkeira para ser madrinha de casamento antes do afastamento.





Medo de sujar a imagem

Segundo Carlinhos, Anitta se afastou dele em um período que ele estava sendo cancelado por parte da web. "Tu acha que então que devido às polêmicas, o cancelamento que você estava passando, Anitta se afastou de você por isso?", questionou Blogueirinha.





"Não só a Anitta, mas a maioria dos famosos se afastaram, porque naquela época os cancelamentos realmente funcionavam", declarou. "Mas hoje em dia eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Entendi que quem tem que estar comigo sou eu mesmo, pronto, acabou e um beijo! Ninguém é amigo de ninguém", finalizou.