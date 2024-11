Reprodução/Instagram Rei Charles despejou Harry por causa das críticas feitas a ‘rainha’ Camila

A Rainha Consorte do Reino Unido Camila não compareceu na noite da última sexta-feira (22) em um dos eventos mais importantes do ano da Família Real . Segundo um porta-voz do Palácio de Buckingham, a monarca estaria enfrentando sequelas de uma infecção pulmonar que sofreu no início do mês.



A rainha de 77 anos estava confirmada para comparecer ao Royal Variety Performance no Royal Albert Hall em Londres. Camila estaria acompanhada do marido, o rei Charles III. Entretanto, o monarca compareceu sozinho no show beneficente na capital de inglesa.

No comunicado emitido pelo porta-voz oficial, é dito: “A rainha continua experimentando alguns sintomas pós-virais persistentes, e por isso os médicos aconselharam que, após uma semana de compromissos, Sua Majestade deve priorizar descanso suficiente”

Camila sofreu uma infecção pulmonar na primeira semana de novembro. Desde então, ela vem cancelando consecutivos eventos para se recuperar. Recentemente, no entanto, ela havia retornado aos deveres oficiais.

Segundo o jornal CNN , fontes próximas à Família Real afirmam que não há motivo para alarde quanto a saúde de Camila, apenas que a duração e a hora tardia do show foram levados em consideração para que a monarca não se esforçasse além da conta, seguindo assim as orientações médicas.

O Royal Variety Show trata-se de uma ação para apoiar uma instituição de caridade que atua com membros da indústria do entretenimento. O evento anual começou em 1912 e detém o título de show de entretenimento mais duradouro do mundo, segundo o Palácio de Buckingham.