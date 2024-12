Reprodução Instagram - 3.12.2024 Arlindinho e Lillayne Pereira

Recém casados, Arlindinho e Lillayne Pereira usaram as redes sociais na última segunda-feira (2) para abrir um álbum de fotos repletos de momentos da cerimônia que marcou a oficialização da união deles. O casamento intimista ocorreu em um restaurante no último domingo (1º), no Rio de Janeiro.





"Casei com o amor da minha vida! Oficialmente Sra.Cruz", escreveu Lillayne como legenda da postagem que fez no Instagram. Após a publicação da esposa, o músico também resolveu se declarar para a amada. "Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também", respondeu ele.

Confira as fotos:

Arlindinho e Lillayne Pereira se emocionam Reprodução Instagram - 3.12.2024 Arlindinho e Lillayne Pereira se beijam Reprodução Instagram - 3.12.2024 Arlindinho e Lillayne Pereira se casaram no último domingo (1) Reprodução Instagram - 3.12.2024 Arlindinho beija mão de Lillayne Pereira Reprodução Instagram - 3.12.2024 Lillayne Pereira beija mão de Arlindinho Reprodução Instagram - 3.12.2024 Arlindinho e Lillayne Pereira se abraçam Reprodução Instagram - 3.12.2024 Arlindinho e Lillayne Pereira posma para foto Reprodução Instagram - 3.12.2024









Nos comentários da postagem, os fãs do artista rasgaram elogios ao casal e repercutiram as fotos do casório. "Parabéns, meus queridos, Deus abençoe sempre vocês", afirmou um internauta. "Transborde felicidades, amor e alegria na vida de vocês", desejou mais um. "Que fotos lindas, o amor de vocês transborda, lindo de se ver", opinou ainda uma terceira.





Saiba mais do casamento

O cantor e compositor Arlindinho resolveu oficializar a união de uma forma discreta, com a presença seleta de pessoas próximas dele e da noiva, Lillayne Pereira. O casamento ocorreu em um restaurante no último domingo (1º), no Rio de Janeiro. Mr. Dan foi o responsável pela música ao vivo na cerimônia intimista.