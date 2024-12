Instagram/@Anitta Anitta comenta expectativa pela nova mansão





Anitta compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que revelou preocupação com as obras de sua nova mansão, avaliada em R$ 11 milhões . A cantora também comentou sobre a expectativa pela mudança e se conseguirá celebrar as festas de fim de ano no novo lar com a família.

"Faltam duas semanas para entregarem. Hoje é dia de ir lá entender se esse vai ser um Natal feliz ou um Natal feliz com vontade de matar meia dúzia", brincou Anitta , sem perder o bom humor.

A artista também ironizou a opinião do irmão, Renan, que está acompanhando de perto a construção. "O Renan não gostou [de um dos ambientes], mas a casa é minha. Quem tem que gostar sou eu", disse a cantora, aos risos.

Os detalhes da mansão impressionam: cerca de 30 placas de mármore importadas da Itália foram descartadas por não atenderem ao gosto da dona. O imóvel contará com duas cozinhas, sendo uma destinada ao uso em eventos e outra exclusiva para o serviço.

Segundo os arquitetos, a decoração seguirá uma linha mais clean e neutra, em contraste com o estilo da residência anterior.

Além disso, Anitta revelou que o projeto inclui dois espaços distintos, que ela chama de "casa para Larissa" e "casa para Anitta" . Porém, a construção dessa segunda parte é um plano futuro.

A cantora ainda brincou sobre o processo de escolha dos acabamentos: "Eu odiei escolher tudo! Não tenho esse tempo, eu tenho uma carreira internacional", comentou, de forma descontraída.

Para garantir a entrega no prazo, aproximadamente 70 trabalhadores estão envolvidos na obra. Em meio à correria, um influenciador que acompanha o projeto soltou uma piada: "Se ela não tiver Natal, quem não vai ter Natal são vocês".