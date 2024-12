Reprodução Instagram - 2.12.2024 Andressa Urach e Clara Ísis

Andressa Urach, de 37 anos, surpreendeu os fãs e seguidores nesta segunda-feira (2). O motivo? Ter compartilhado um álbum de fotos em que surgia vestida de enfermeira. Na ocasião, a loira estava acompanhada de outra mulher, que definiu como sua "namorada".





"Você tá precisando de cuidados especiais, eu e minha namorada podemos te curar?! Novidades sobre essa gravação hoje por volta das 18h30, liguem teus despertadores, ativem as notificações para saber em primeiríssima mão porque essa foi babado", escreveu a produtora de conteúdo adulto.

Andressa Urach e Clara Ísis gravaram conteúdo adulto juntas









Nos comentários da postagem, internautas repercutiram o momento e brincaram com a ideia do roteiro para o vídeo. Segundo alguns usuários do Instagram, a ideia para o vídeo teria sido o machucado que Andressa tem no rosto, após uma agressão que sofreu de Juju Ferrari.





"Amo a diva criando um roteiro para o machucado no rosto. Cinema absoluto", declarou um internauta. "Rainha do marketing, a melhor que temos", acrescentou uma segunda usuária da plataforma de interação social. "Ela sempre consegue aproveitar o lado bom mesmo quando a situação é ruim", opinou uma terceira. "Pensei que só eu tivesse percebido", afirmou ainda uma quarta.