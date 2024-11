Reprodução/Instagram Andressa Urach





Andressa Urach não passou despercebida nos Stories do Instagram desta sexta-feira (29). A modelo surgiu bem ousada enquanto fazia charme para a câmera. Ela fez questão de compartilhar o conteúdo com os seguidores.

Nas imagens, ela aparece com maquiagem impecável, usando um top minúsculo cor da pele, enquanto exibe sua língua bifurcada e encara a câmera.

Também é possível observar em seu corpo todo tatuado e em um colar de ouro com um pingente com a inicial de seu nome.

Recentemente, a criadora de conteúdo adulto chamou a atenção ao revelar um pedido inusitado do seu pai, Carlos Urach. A influencer afirma que o patriarca já teria a pedido para gravar vídeos com ela, para assim, fazer parte do negócio da família, que já inclui seu filho mais velho.



Nos Stories do Instagram, Andressa comentou o caso e mostrou áudios do pais que comprovavam a afirmação: "Eu estou no hospital, aguardando para filar a boia, já estou de alta. Mas estou em choque. Acabei de receber um áudio do meu pai. Lembram que meu pai acabou comigo na imprensa, né? Falou coisas horríveis. Agora entendi de quem herdei essa veia artística. Vou colocar o áudio do meu pai, olha isso. Eu não era a filha sem vergonha? Queria ver se tinha DNA? Me surpreende, hein? Se Andressa Urach é louca, o pai dela é pior ainda".