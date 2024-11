Reprodução X, antigo Twitter/ Instagram - 26.11.2024 Andressa Urach leva ponto após briga com Juju Ferrari

O embate entre Andressa Urach, de 37 anos, e Juju Ferrari, de 38, migrou das ofensas em redes sociais para agressões físicas. Na madrugada desta terça-feira (26), em São Paulo, Urach precisou ser hospitalizada para levar pontos no rosto. O motivo? Uma briga física com Ferrari.





O desentendimento começou com a produtora de conteúdo adulto cuspindo em Juju. Após levar o cuspe, ela foi para cima de Andressa. Em meio a empurrões e tapas, Urach teve um corte no rosto e precisou ser levada ao hospital para levar pontos.

Assista:

juju covarde não foi de mão igual a mami andressa urach e teve que recorrer a uma taça de vidro pic.twitter.com/uLQwlFdUax — vic, breezy 21 dec (@journalsfetish) November 26, 2024





Por meio das redes sociais, Andressa mostrou o rosto machucado. "Sem comentários, vou ter que levar ponto, acabou com minha cara. Piranha desgr#çada, tudo volta, no seu tempo", disse nos stories do Instagram.





"Acho que vai uns quatro pontos. Agora, de raiva, vou tatuar uma cruz no meu rosto. Diabo desgraçado, o que é teu está guardado. Meu Jesus está vivo", acrescentou Urach.





Juju Ferrari comenta o caso

Também por meio das redes sociais, Juju informou aos fãs que falará sobre o ocorrido nesta terça-feira (26). "Estou em casa já, brilhos. Amanhã venho falar com vocês! Algo me falou pra não ir na festa! Estou chateada com tudo isso! As pessoas são sujas!", declarou Juju Ferrari .