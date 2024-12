Reprodução Instagram - 2.12.2024 Paolla Oliveira

Paolla Oliveira, de 42 anos, surpreendeu o público no último domingo (1º), quando esteve na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. A atriz vestiu um modelito assinado pela stylist Rita Lazaroni e celebrou as preparações para o Carnaval 2025, no qual será rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio.





"Derrubar essa barreira reflete algo que sempre quis: criar raízes no samba, ter uma identidade", contou ela ao "Gshow". Oliveira desfilará com o enredo "Pororocas Parawaras – As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", desenvolvido por Leonardo Bora e Gabriel Haddad, com foco na cultura afro-brasileira.

Paolla Oliveira se prepara para o Carnaval 2025 Reprodução Instagram - 2.12.2024 Paolla Oliveira aposta em look vermelho Reprodução Instagram - 2.12.2024 Paolla Oliveira será rainha de bateria Reprodução Instagram - 2.12.2024 Paolla Oliveira Reprodução Instagram - 2.12.2024









A artista se dedica ao Carnaval enquanto concilia a rotina de preparação para o próximo trabalho na Rede Globo. Após ter protagonizado "Cara e Coragem" (2023), ela volta à emissora, mas dessa vez migra da faixa das sete para o horário nobre do canal.





"Vale Tudo"

A artista é uma das atrizes confirmadas no remake de "Vale Tudo", adaptado por Manuela Dias. Com estreia prevista para março de 2025, a releitura traz Paolla na pele da alcoólatra Heleninha Roitman. O papel foi defendido por Renata Sorrah na versão original de 1988.