Mayra Dugaich Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Graciele Lacerda relembrou o apoio que recebeu de Zezé Di Camargo durante as tentativas do casal para engravidar . Em conversa com a Quem, a influenciadora explicou os momentos de dificuldade do processo e elogiou a postura do marido.



Por cinco anos, os dois tentaram ter um filho por meio de Fertilização In Vitro (FIV). Sobre isso, ela entrou em detalhes: " Foram várias tentativas e não dava certo... Nesse tempo nossas cabeças foram mudando".

Ela, então, enalteceu os atos de carinho do músico com a questão. "O Zezé foi primordial em todo o processo. O apoio do companheiro é muito importante porque a gente fica muito vulnerável", iniciou a influenciadora de 44 anos.

"Uma hora a gente está bem, na outra não, tem momentos que a gente chora. Sem contar com a frustração de lidar com o resultado negativo", confessou. "Tem mulher que passa por todo esse processo e o marido não tem paciência e cuidado com ela neste momento. Ele não falou em nenhum momento, 'desiste' ou 'vamos parar'", reconheceu Graciele ao mencionar a atitude do marido.

A esposa do sertanejo também comentou sobre o período em que os dois optaram por adiar a tentativa de gravidez. "Só na sexta vez que eu caí no choro e disse a Deus que não sabia mais o que fazer. Foi aí que a gente teve uma conversa", começou. Lacerda se lembrou de uma fala acolhedora do mardio; "'não é hora da gente avaliar? Estou te vendo sofrer e não quero te ver assim'".

"A gente teve essa conversa, mas resolvi parar por um ano de tentar e foi maravilhoso. A gente amadureceu muito e finalmente aconteceu", comemorou ela, que está grávida de Clara, sua primeira filha com o astro musical.