Reprodução: Instagram Zezé Di Camargo

Prestes a ser pai pela quarta vez , Zezé Di Camargo falou a respeito da rotina saudável que leva. Em conversa com a revista Quem, o cantor conversou sobre o dia a dia e o que faz para se manter com bons hábitos antes da chegada de Clara, sua filha com Graciele Lacerda.



"Sempre me cuidei fisicamente pela saúde e pela minha profissão. [...] Quero estar sadio para curtir minha filha, levar e buscar na escola... Não estar rastejando ou lutando para sobreviver", afirmou ele.

O artista explicou que se cuida para ter um futuro melhor. "Viver com qualidade é muito importante. Envelhecer bem com saúde é muito importante. O que eu faço hoje não é pensando no imediato, mas daqui a 15 e 20 anos. Até quando Deus me der vida, quero estar bem", contou.

"A idade é apenas um número para quem tem esse cuidado. O que eu fazia com 20 anos de idade, é o que faço hoje. Pedalo duas horas por dia e se quiser pedalar mais tempo, pedalo. Tenho um preparo físico bacana", detalhou o pai de Wanessa Camargo em relação à rotina intensa de exercícios.

O sertanejo possui três filhos: Wanessa, Camila e Igor, todos frutos da relação com Zilu Godói. "Estou muito feliz com o que está acontecendo na vida pessoal e profissional. São três filhos com a outra mulher e um com a mais recente. Espero que pare por aí agora, mas é muito gostoso ter uma criaturinha", brincou.