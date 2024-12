Reprodução: TV Globo Zé Neto

Zé Neto , da dupla com Cristiano, entrou em detalhes a respeito de sua depressão . Em entrevista ao Fantástico no último domingo (1º), o sertanejo falou da doença que o afastou dos palcos por 90 dias e também revelou que se viciou em cigarro .

"Comecei a tremer, o coração disparou, minha cara começou a formigar, [pensei] 'tô morrendo' [...] Aquele círculo vicioso de depressão foi aumentando e o que era uma gotinha virou uma tempestade", contou o artista.

A rotina intensa dos cantores fez com que Zé Neto adoecesse. "Eu fiquei doente porque as coisas foram ficando robóticas, a gente chegava em camarim, hotel, hotel, avião [...] Eu estava saturado, não estava mais entregando o que a dupla se propõe em entregar", disse.

Ele explicou sobre a descrença em assuntos de saúde mental antes de receber o diagnóstico da doença: "Eu sempre fui preconceituoso com isso", relembrou. Além disso, o músico relatou o que afirma ser o seu maior arrependimento quando se trata do que aconteceu.

"Só me arrependo até hoje de ter fumado. O cigarro foi uma das piores coisas que aconteceram comigo. Eu acho que o cigarro foi o grande culpado para a minha depressão ter piorado, porque ele atacou na coisa que mais amo fazer, porque eu não conseguia cantar, não conseguia respirar, então fiquei com medo de me apresentar", concluiu ele.