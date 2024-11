Reprodução Tom Brady e Gisele Bündchen

Tom Brady , ex marido de Gisele Bündchen , não teria superado o fim do relacionamento com a modelo . Segundo fontes próximas ao ex-atleta, de futebol americano, ele 'teve muita dificuldade em seguir em frente depois do casamento", disseram elas como a OK Magazine e o veículo Radar.

"Ele namorou com a Irina [Shayk], mas isso terminou mal, provavelmente porque ele só estava metade presente", explicou a pessoa em anonimato. Após a separação com a brasileira, o jogador engatou em diversos affairs que não se desenvolveram.

"Várias mulheres se jogaram sobre ele, mas ele simplesmente demonstrou muito pouco interesse", contou. Além disso, a notícia da gravidez de Gisele Bündchen , fruto do relacionamento com o lutador Joaquim Valente, teria deixado Brady chocado.

"A última coisa que ele esperava era que ela teria outro filho, e isso realmente reforçou a realidade de que eles nunca vão ficar juntos novamente", relatou a fonte. Conforme noticiou o Page Six, Gisele levou os filhos a uma viagem para Costa Rica com a presença do lutador.

Para o fim de ano, a fonte disse que o jogador passará os feriados com Benjamin e Vivian. "Ele vai ter bastante tempo com seus filhos durante as festas de fim de ano".