Reprodução Tom Brady dedica música após notícia da gravidez de Gisele Bündchen; veja a letra

O ex-atleta Tom Brady chamou a atenção nas redes sociais ao publicar uma canção que aborda amor e recomeços. A postagem do norte-americano aconteceu horas após viralizar a notícia de que Gisele Bündchen está à espera do terceiro filho, fruto do romance com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Brady e Gisele foram casados por 13 anos e são pais de Benjamin Rein, 14, e Vivian Lake, 11.

Nos Stories do Instagram, Tom Brady publicou uma foto do pôr do sol, em um cenário repleto de árvores e vegetação. O ex-jogador de futebol americano dedicou a música "Landslide", cover da banda The Chicks.

"Oh, espelho no céu, o que é o amor? Será que a criança no meu coração pode se erguer?", diz o trecho destacado pelo ex-marido de Gisele Bündchen.

Veja a letra:

"Eu peguei o meu amor e o destruí

Eu escalei uma montanha e voltei

E vi meu reflexo nas colinas cobertas de neve

Até que a avalanche me derrubou

Oh, espelho no céu, o que é o amor?

Será que a criança no meu coração pode se erguer?

Será que posso navegar pelas ondas mutáveis do oceano?

Será que posso lidar com as estações da minha vida?

[...]

Bem, eu tenho medo das mudanças

Porque eu construí minha vida ao seu redor

Mas o tempo te deixa mais corajoso, as crianças envelhecem

Eu estou envelhecendo também, então".

A modelo Gisele Bündchen, de 44 anos, está à espera do terceiro filho, fruto do relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, de 35. A informação foi revelada pela revista norte-americana People.

"Gisele e Joaquim estão felizes por este novo capítulo em suas vidas e ansiosos para criar um ambiente pacífico e amoroso para toda a família", afirmou uma fonte próxima à modelo à People.

O site norte-americano TMZ revelou que, segundo fontes consultadas, a gestação está entre o 5º e o 6º mês. Além disso, a publicação apontou que o sexo do bebê ainda é um mistério, uma vez que o casal decidiu esperar para descobrir se o novo membro da família será menino ou menina.