Reprodução Paolla Oliveira surge de biquíni cavado e web vai à loucura: 'Que mulher'





Sextou fitness! Paolla Oliveira está dando o que falar nas redes sociais nesta sexta-feira (29) ao compartilhar um vídeo mostrando seu abdômen durante o seu treino.

Além de exibir a excelente forma física, a atriz também revelou as séries de exercícios que pratica para manter o corpo em dia.

Na legenda, Paolla fez uma reflexão sobre a importância do movimento para sua vida: "Estar em movimento me deixa viva. É a minha forma de me animar, cuidar de mim e manter o corpo e a mente ativos."





"Me exercitar, da maneira que for, me conecta de uma forma não óbvia comigo, porque, muitas vezes, primeiro me permito o exercício, o movimento, a aula de dança nova, e só depois experimento a sensação de disposição e prazer que isso traz. É igual na vida: às vezes, a gente precisa se permitir primeiro para ter boas e novas sensações! Mais alguém se sente assim?"

A postagem rendeu uma enxurrada de comentários de seguidores, que se disseram inspirados pela atriz. “A mulher mais linda desse Brasil!” , escreveu um fã. Outro destacou: “Poderosa!!! Ótimo incentivo”.