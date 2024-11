Foto: Divulgação Júlio Rocha

Aos 45 anos, Julio Rocha , ator com mais de 30 trabalhos no currículo, tem se destacado como um dos principais produtores de conteúdo nas redes sociais . Longe do audiovisual desde a série Ilha de Ferro, em 2018, ele voltou às telas neste ano para a sitcom Dra. Darci .

Em relação à vida fora da televisão, o ator explicou o que aprendeu com o afastamento. "Esse tempo fora da TV Globo me amadureceu muito como ator, foi um momento crucial para o meu crescimento. Hoje enxergo nossa profissão de maneira muito mais clara e profunda", explicou o artista.

No entanto, além de desejar o retorno à televisão, ele também se mostrou interessado em assumir a liderança nos bastidores. "Quero entender mais sobre os processos por trás das câmeras. Sempre admirei o trabalho de quem está nos bastidores, e acredito que isso pode agregar muito à minha carreira como ator e, quem sabe, abrir novas portas no futuro", afirmou.

“Quero trabalhar com diretores, produtores e roteiristas com quem ainda não tive a oportunidade de colaborar. Fazer personagens que fogem de tudo que já fiz. Precisa ser algo que me desafie de verdade”, argumentou o astro ao expressar o desejo de colaborar com pessoas do meio pelas quais possui admiração.

"Há alguns projetos que ainda tenho vontade de fazer, tanto na frente quanto atrás das câmeras, e quem sabe eles não estejam por vir?”, provocou.



Atores da nova geração

O artista de 45 anos refletiu acerca da nova leva de atores: “Vejo essa nova geração, que já chega com bagagem de produção e direção própria, como algo muito potente. Quando comecei, tínhamos uma visão muito limitada do nosso papel como ator. Aprendi muito no set, mas hoje quero expandir essa experiência para algo maior”, avaliou.

Redes sociais possibilitaram um outro lado de Júlio Rocha

Sucesso na internet, Rocha explicou a dinâmica que possui com a ferramenta. “As redes sociais me deram a oportunidade de me reinventar e alcançar pessoas de maneira diferente. É algo que eu valorizo muito”, ressaltou.