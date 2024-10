Reprodução/Instagram A modelo e o treinador de jiu-jitsu estariam apaixonados

A modelo Gisele Bündchen, de 44 anos, está à espera do terceiro filho, fruto do relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, de 35. A informação foi revelada pela revista norte-americana People.

De acordo com a publicação, Gisele e Joaquim Valente estão animados com a chegada de um novo herdeiro. Vale lembrar que a brasileira é mãe de Benjamin, 14, e Vivian, 11, frutos do antigo casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.

"Gisele e Joaquim estão felizes por este novo capítulo em suas vidas e estão ansiosos para criar um ambiente pacífico e amoroso para toda a família", afirmou uma fonte próxima da modelo à revista People.

O site estadunidense TMZ revelou que, segundo fontes consultadas, a gestação está entre o 5º e 6º mês. Além disso, a publicação apontou que o sexo do bebê ainda é um mistério.

Conforme relatos, Gisele e Joaquim vão esperar para descobrir se o novo membro da família é menino ou menina.

A modelo brasileira está namorando o professor de jiu-jitsu, também brasileiro, desde meados de 2023. O romance foi o primeiro assumido publicamente desde o divórcio conturbado entre Bündchen e o ex-marido, Tom Brady.

Tava lendo a notícia sobre a gravidez de Gisele Bündchen e lembrei quando ela postou esse vídeo no instagram treinando com o lutador de jiu-jitsu, Joaquim Valente, que acabou se tornando namorado e futuro pai do terceiro filho dela. Que esse baby venha com muita saúde! pic.twitter.com/Mv9jVWWmAX — Dan Pimpão 🏳️‍🌈 (@DanPimpao) October 28, 2024