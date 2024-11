Reprodução Nego Di

O influenciador Nego Di, nome artístico de Dilson Alves da Silva Neto, obteve a liberdade provisória nesta quarta-feira (27) após mais de 130 dias preso. Ele estava detido desde julho na Penitenciária Estadual de Canoas, no Rio Grande do Sul, acusado de participar de um esquema envolvendo produtos que não foram entregues por uma loja virtual.

A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), através do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da 5ª Turma. Com a liberdade provisória, Nego Di poderá aguardar o julgamento do caso fora da prisão.

Apesar da decisão favorável ao humorista, ele deverá cumprir algumas condições. Terá que se apresentar periodicamente à Justiça, não pode mudar de endereço sem autorização e está proibido de usar redes sociais. Além disso, o passaporte do ex-BBB foi recolhido.

Nego Di é réu por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. Ele e o sócio, Anderson Boneti, são investigados por um esquema que teria prejudicado consumidores de uma loja virtual. De acordo com o g1, até o fim da tarde de quarta-feira, Nego Di ainda não havia sido liberado da prisão.