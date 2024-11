Reprodução: Instagram Andressa Urach e Gabi Souza

Andressa Urach comemorou o resultado de sua parceira com Gabi Sousa , esposa de Nego Di . Na última quarta-feira (27), o trabalho que as duas realizaram para a plataforma de conteúdos adultos foi disponibilizado com direito a um fetiche desejado pela ex-reality.

"Maschalagnia: Realizei meu fetiche por axilas com esposa do ex-BBB Nego Di", iniciou ela. "Sempre fui muito aberta sobre minhas preferências e desejos, e trabalhar com a Gabi foi maravilhoso", acrescentou.

Sobre a amiga, a loira teceu elogios: "Ela é linda, segura de si e não teve receio de explorar esse tema comigo. Foi uma experiência única!". Nos comentários, os internautas reagiram às fotos das duas.

"Experiência do quê?! De sentir o sabor do desodorante?", questionou uma usuária. "Deixa a mulher fazer oq ela quiser, ela tá ganhando milhões e vocês estão aí duros criticando a vida alheia", defendeu um segundo.

"Você sempre nos surpreendendo", disse um terceiro. "Quando você acha que já viu de tudo", se chocou um quarto.

