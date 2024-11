Reprodução: Instagram Nando Reis e Marisa Monte

No dia 6 de setembro de 2024, Nando Reis lançou o álbum Uma estrela misteriosa revelará o segredo e recebeu uma homenagem de artistas musicais, como Marisa Monte . Em entrevista ao Extra, ele falou brevemente sobre a relação que tem com a musicista.



"As relações vão encontrando outras formas ao longo do tempo [...] No caso da Marisa, também é assim. E muito vem da maneira que conduzimos, o que fez com que nossa relação também virasse um emblema por sermos muito parceiros", reconheceu.

O primeiro envolvimento entre Reis e Monte ocorreu na década de 1990. Em homenagem ao romance que viveram, o músico já escreveu algumas faixas sobre a ex. Relembre abaixo as declarações em forma de música que ele fez para ela.

Praia vermelha

Na conversa com o veículo, o performer revelou que a faixa, presente no último álbum de estúdio da amiga, é sobre o amor que eles tiveram um pelo outro. "Enfim, digo tudo isso para dizer que não é preciso a convivência diária para se manter o vínculo. No nosso caso, é a admiração", explicou ele a respeito das interações que possui com ela.

Ainda Lembro

Canção do projeto Mais, Ainda Lembro é uma faixa escrita por Marisa Monte e Nando Reis. No entanto, a faixa foi para o acervo musical da performer. "Eu, você, em qualquer lugar", diz uma parte da música, que retrata o que os dois viveram.

Diariamente

Letra escrita inteiramente pelo cantor, Diariamente é uma homenagem à artista. O sucesso do álbum Mais possui referências às características e hábitos práticados por Marisa Monte.



Resposta

Como o próprio nome já diz, em 1998, Nando Reis lançou a canção Resposta, escrita em parceira com Samuel Rosa. Na faixa, o veterano entra em detalhes a respeito do término de seu relacionamento com a musicista.