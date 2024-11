Reprodução: Instagram Andressa Urach e Gabi Souza

Andressa Urach comemorou a gravação que realizou com Gabi Sousa , mulher de Nego Di . Na última quarta-feira (20), a loira publicou uma foto com a influenciadora e atiçou os seguidores: "Vocês estão preparados?".

Nos stories, a ex-reality falou um pouco mais de como foi contracenar com a artista. "Gente, realizei um fetiche maravilhoso com a Gabi, mulher do Nego Di [...] Vocês não têm noção. Que mulher", aclamou.

A esposa do ex-BBB, então, elogiou a loira de volta: "Maravilhosa demais", disse. No início deste mês, a influencer digital entrou no mundo dos conteúdos +18. Agora, ela disponibiliza conteúdo em sites como o Privacy.

Em conversa com Felipe Campos, Gabi contou que o marido concordou com a ideia e ainda disse que, no futuro, eles irão contracenar juntos. "Ele disse que quando sair [da prisão], vai fazer comigo", entregou.