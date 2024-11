Alane e Lucas Silva Alane e Lucas Silva

A ex-participante do BBB 24, Alane Dias , de 24 anos, e Lucas Silva , de 41 anos, encerraram o relacionamento após cinco meses juntos. Embora oficialmente nenhum dos dois tenha comentado sobre o término, as redes sociais da atriz já não contêm mais fotos com o rapaz.

Fontes próximas afirmaram ao jornal Extra que a distância entre os dois foi um fator determinante para a separação; enquanto Alane está em busca de oportunidades na carreira de atriz no Rio de Janeiro, Lucas reside em Vitória, no Espírito Santo.





Além da distância geográfica, rumores sugerem que a fama pode ter influenciado no término, ainda segundo o Extra. O casal se conhecia antes de Alane entrar no reality, mas a relação havia se intensificado após a participação dela no programa.

Em uma entrevista, ela comentou: "Estamos nos conhecendo mais profundamente agora". Lucas é compositor e empresário do cantor Silva, que também expressou sua aprovação em relação à nova cunhada na época.