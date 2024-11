Reprodução Instagram - 27.11.2024 Gaby Amarantos

Gaby Amarantos, de 46 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (26) para compartilhar um álbum de fotos com os mais 950 mil seguidores que a acompanham no Instagram. A cantora e compositora surgiu durante um mergulho noturno.





Na ocasião, Amarantos resolveu apostar em um biquíni asa-delta de oncinha. Ela ainda exaltou a região na legenda da postagem. "Me revigorando nas águas encantadas da Ilha de Mosqueiro, isso é DDD91, mores", escreveu ela, que confirmou estar solteira.

Nos comentários da publicação, ela foi elogiada por outras celebridades da classe artística. "Gostosa", declarou a cantora Pabllo Vittar. "Mana do céu, te amo", prosseguiu Suzana Pires. "Espetáculo", acrescentou a apresentadora e ex-BBB Ana Paula Renault.





Além dos famosos, a postagem repercutiu entre os fãs da artista. "Rainha", elogiou um internauta. "Maravilhosa", afirmou outra usuária do Instagram. "Perfeita", avaliou uma terceira. "Minha diva é lindíssima", argumentou um quarto. "Uma deusa", finalizou uma quinta.



Confira a galeria com as fotos de Gaby:

Gaby Amarantos é cantora e atriz Reprodução Instagram - 27.11.2024 Gaby Amarantos está solteira Reprodução Instagram - 27.11.2024 Gaby Amarantos aposta em biquíni asa delta Reprodução Instagram - 27.11.2024 Gaby Amarantos posa de biquíni Reprodução Instagram - 27.11.2024 Gaby Amarantos posa de biquíni Reprodução Instagram - 27.11.2024