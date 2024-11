Instagram Gaby Amarantos compartilhou o corpão no Instagram

A cantora Gaby Amarantos chocou os seguidores no último sábado (2) ao compartilhar um desabafo sobre o seu processo de emagrecimento .



Em um carrossel de fotos no Instagram , a artista falou abertamente aos seus mais de 900 mil seguidores sobre como perdeu 25 kg. Além disso, ela aproveitou o momento para mostrar o novo corpão, usando um biquíni com as cores da bandeira do Brasil em um dia de Sol.

Na legenda da publicação, Gaby afirma: "Brasil, eu tô muito feliz e realizando um sonho de me sentir mais forte, saudável e produtiva. Sentia a necessidade de entregar o melhor show que eu posso, e isso acabou refletindo no meu corpo, como muitos notaram, emagreci 25kg nesse processo".

Ela continua: "Sou uma defensora de corpos livres, e a liberdade está em você escolher fazer o que quiser com o seu próprio corpo, então pode me elogiar que eu adoro.Sei que existem muitas camadas nessa questão estética e já passei por praticamente todas, por isso, tenho propriedade pra falar que um corpo feliz é aquele que consegue viver essa vida em plenitude, abundância e movimento".

Veja as fotos

Gaby finaliza dizendo que mostrará aos seus fãs todo o processo de emagrecimento aos seus seguidores. Nos comentários, os seguidores elogiaram a artista: "Gostosa, conterrânea e necessária! Puro suco de Pará! Amo!". Outras pessoas exaltaram sua beleza com "Belíssima" e "Maravilhosa".