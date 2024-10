BrazilNews Andressa Urach e Juju Ferrari se beijando





Andressa Urach comemorou o seu aniversário de 37 anos antecipadamente, na noite dessa quarta-feira, 2, em São Paulo, mas nem tudo saiu como planejado. Durante a festa, Andressa protagonizou uma briga com a influenciadora Juju Ferrari , que teve que ser retirada da celebração pelos seguranças do local.





De acordo com alguns vídeos divulgados pelos outros convidados, assim que Urach subiu no palco do local para cantar parabéns, Juju jogou champanhe nela e as duas começaram a discutir.

Discussão

"Sai daqui, sai daqui! Tira essa barraqueira louca, maluca. Sempre tem um satanás, né?", disse Urach. "Quem me viu na Fazenda sabe que seria pior. Tira ela, essa louca! Vamos dançar, vamos curtir e usem camisinha!".

Em seguida, Juju foi contida pelos seguranças, que a acompanharam para fora do evento, onde ela discutiu com os profissionais.

Vale dizer que, no início da comemoração, o clima entre as duas influenciadoras estava leve, com ambas posando para os fotógrafos juntas, chegando até a dar um selinho.



Atualmente, Andressa está passando por uma fase turbulenta em sua vida. A influenciadora terminou seu relacionamento com o ator pornô Lucas Ferraz recentemente e também está dando um tempo das gravações de conteúdo adulto para cuidar de sua saúde mental, que foi afetada pela morte de uma tia.

Ainda assim, ela também celebrou na web o fato de ter faturado mais de R$ 4 milhões na plataforma adulta Privacy.