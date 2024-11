Reprodução/Instagram Andressa Urach em foto com o pai e o irmão

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, de 37 anos, chocou os seguidores ao revelar um pedido inusitado do seu pai, Carlos Urach. A influencer afirma que o patriarca já teria a pedido para gravar vídeos com ela, para assim, fazer parte do negócio da família, que já inclui o filho mais velho da loira.



Nos Stories do Instagram, Andressa comentou o caso e mostrou áudios do pais que comprovavam a afirmação: "Eu estou no hospital, aguardando para filar a boia, já estou de alta. Mas estou em choque. Acabei de receber um áudio do meu pai. Lembram que meu pai acabou comigo na imprensa, né? Falou coisas horríveis. Agora entendi de quem herdei essa veia artística. Vou colocar o áudio do meu pai, olha isso. Eu não era a filha sem vergonha? Queria ver se tinha DNA? Me surpreende, hein? Se Andressa Urach é louca, o pai dela é pior ainda".

A influencer brinca que o pai estaria assanhado: "O velho está assanhado, querendo gravar com as novinhas. Estou chocada. O sujo falando do mal-lavado. Por isso tatuei 'o tempo e o dinheiro calam a boca".

Andressa então expõe os áudios de Carlos, que diz: "Podemos trocar algumas imagens ou gravar juntos. Veja quanto você quer para eu começar contigo. Eu tenho bastante seguidor e muita gente me cobra por que não faço meu trabalho com a Andressa. Estou te convidando. Vi que você precisa de gente. Estou aqui para conversar contigo, vamos começar a gravar juntos. Vou abrir um conteúdo para mim. Você posta no seu, e eu no meu. Entre em contato comigo, queria uma resposta hoje, se puder me dar".