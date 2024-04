Reprodução Roberto Carlos: show de aniversário é cancelado após irregularidades

O show do cantor Roberto Carlos desta sexta-feira (19) foi cancelado após a Prefeitura de São Paulo interditar o Mercado Livre Arena Pacaembu, local onde seria realizado o evento. Junto à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, o Corpo de Bombeiros apontou 18 irregularidades no espaço, que colocaria em risco o público aguardado de 3 mil pessoas.

Em nota enviada ao iG Gente, a empresa que realizaria a atração informou o cancelamento do show previsto para as 19h. O evento será remarcado, porém, as datas não foram divulgadas.

"A Concessionária Allegra Pacaembu e a Four Even, no intuito de cumprir as determinações da Prefeitura de São Paulo, informam que o show que seria realizado na data de hoje, 19 de abril de 2024, com o cantor Roberto Carlos, não será realizado. Mais informações sobre uma eventual nova data para o show, serão disponibilizadas nos canais oficiais da produtora do evento e da concessionária", diz o comunicado.

Luta de braço

Desde quinta-feira (18), a Prefeitura de São Paulo sinalizava as irregularidades encontradas no espaço de eventos que poderiam gerar a interdição local e cancelamento do show. Apesar disso, a empresa organizadora reafirmou que a atração aconteceria mesmo com o imbróglio envolvendo o alvará.

Em meio à insistência da organização em realizar o show, a prefeitura interditou o espaço nesta tarde. "Infelizmente não podemos liberar. Tentei pedindo uma nova vistoria hoje, mas os técnicos e bombeiros não aprovaram", disse o prefeito Ricardo Nunes à GloboNews.

O show no aniversário de Roberto Carlos iria estrear o novo espaço de eventos do Pacaembu, localizado no segundo subsolo da arena do antigo estádio. Ele foi concedido por 35 anos para a Concessionária Allegra Pacaembu durante a gestão Bruno Covas (PSDB).

"É importante salientar que a edificação onde ocorrerá o evento não possuí licença vigente do Corpo de Bombeiros. (…) Caso o evento ocorra, será em total revelia ao Corpo de Bombeiros. Ademais, conforme processo de fiscalização, a edificação foi advertida em 18 de abril por não possuir licença, conforme a lei. Sendo assim, solicito a essa secretaria adoção de medidas pertinentes a evitar a realização do evento em desacordo com a legislação", afirmou o documento assinado pelo Coronel Comandante do Corpo de Bombeiros, Alexandre Merlin.

No documento enviado à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, o Corpo de Bombeiros atesta 18 irregularidades encontradas no espaço Mercado Pago Hall. Entre elas, rotas de fuga obstruídas em caso de incêndio, sistema de hidrantes despressurizado, falta de instalação de sistema central de alarme de incêndio, chuveiros anti-incêndio e portas corta-fogo desinstalados.

