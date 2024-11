Divulgação/ Reprodução Instagram Sabrina Boing Boing chegou ao décimo procedimento estético em 2024

Sabrina Boing Boing, de 39, resolveu fazer mais procedimentos estéticos. Só em 2024, a influenciadora e tatuadora chegou à décima intervenção. Dessa vez, ela apostou em mudanças no bumbum e na boca (assista ao vídeo no final da matéria). Em entrevista à reportagem do iG Gente, Sabrina ainda entregou que tomou a decisão para seu retorno à TV.

"Contabilizei 10 procedimentos esse ano, mas o ano ainda não acabou", brinca. "Passei muitos anos sem me cuidar, não tinha mais planos de trabalhar na TV, porém os planos mudaram e quero voltar em grande estilo. Realmente minha autoestima está nas nuvens", argumenta.

Adeus as celulites

Em relação aos glúteos, Boing Boing pontua que o procedimento foi priorizado para corrigir a gluteoplastia que ela havia feito em fevereiro. Segundo ela, fora a celulite, o enxerto de gordura que ela fez teria sido absorvido, já que ela tinha voltado a praticar exercícios físicos.

"Foi tratado a celulite e a assimetria que ficou depois da gluteoplastia que fiz em fevereiro, porque boa parte foi absorvida pelo corpo, pois voltei a fazer exercícios físicos. Foi usado Radiesse [bioestimulador de colágeno] e ácido hialurônico", explica a influenciadora.





Além da intervenção no bumbum, a tatuadora se submeteu a procedimentos na região dos lábios e no rosto, com foco na redução do "bigode chinês". Wanderley Amorim, profissional que acompanhou o caso de Sabrina, detalhou que os glúteos da influenciadora estavam assimétricos e que o objetivo era deixar os dois lados harmônicos.

"Vamos tratar a celulite, tentar melhorar o formato e a produção de colágeno", comentou o médico enquanto fazia as marcações no corpo de Boing Boing. Em meio ao procedimento, Sabrina brincou sobre estar "grogue" por conta da anestesia. "Estava grogue achando tudo engraçado, pois a anestesia é local", enfatizou.

Sabrina Boing Boing fez procedimento na boca Divulgação/ Reprodução Wanderley Amorim fez os procedimentos em Sabrina Boing Boing Divulgação/ Reprodução Sabrina Boing Boing; veja antes e depois dos lábios Divulgação/ Reprodução Sabrina Boing Boing queria reduzir celulite Divulgação/ Reprodução Sabrina Boing Boing fez intervenção no bumbum Divulgação/ Reprodução Sabrina Boing Boing brincou sobre estar "grogue" com o efeito da anestesia Divulgação/ Reprodução Wanderley Amorim faz marcações nas partes assimétricas e desarmonizadas do bumbum de Sabrina Boing Boing Divulgação/ Reprodução