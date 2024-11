Reprodução Youtube/ Instagram Rafael Uccman expõe briga com Gkay e Lucas Guedez

Rafael Uccman, de 31 anos, surpreendeu a web na última segunda-feira (25), quando rompeu o silêncio sobre a briga envolvendo os também influenciadores Gessica Kayane e Lucas Guedez. O trio se afastou e a dúvida sobre qual motivo resultou no desentendimento era constante entre os fãs.





Durante participação no "De Frente com a Blogueirinha", Uccman contou que Gkay excluiu ele e Lucas de um texto no qual a influenciadora agradecia algumas pessoas após ter passado por um cancelamento nas redes sociais. Os amigos ajudaram a organizadora da Farofa, mas não foram lembrados por ela no agradecimento público.





Rafael afirmou não ter se importado com o esquecimento da youtuber, mas garantiu que Lucas se sentiu chateado com a situação. "Rolou os problemas dela no final do ano, a gente passou com ela e tudo mais. A gente viajou para um lugar e ela foi ficar longe da internet. Quando ela voltou para a internet, fez aquele texto agradecendo a todo mundo que esteve com ela, mas não agradeceu a mim e ao Lucas Guedez", lembrou.



"Ela e o Lucas tiveram esse embate porque o Lucas é muito mais emocional. Quando aconteceu isso de não ser citado no texto, ele ficou meio triste, mal... Quando ele veio me falar, eu falei: 'Fiz o meu papel de amigo e não tenho nenhum problema'. Jamais iria reduzir a nossa amizade para um texto. Sei o papel que faço na vida dela e não tem essa relevância ela ter me citado. Para mim é muito mais importante a troca que a gente tem. Estou com 30 anos e não ia levando a minha amizade por causa de uma menção. Sei do meu papel de amigo", finalizou.

Assista o trecho:

Finalmente o Rafa Uccman falou o que aconteceu pra amizade dele, Lucas Guedez e Gkay acabar #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/x0uKetAQSV — Matheus (@odontinho) November 26, 2024