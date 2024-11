Reprodução/Instgaram Gkay





A edição deste ano da Farofa da Gkay foi adiada e irá mudar de lugar. O evento estava previsto para acontecer nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, em Fortaleza e seria "a maior Farofa da história", segundo os internautas.

Segundo comunicado compartilhado nas redes sociais do evento, o dinheiro do ingresso será devolvido para quem adquiriu o ingresso. "Por questões de logística e burocracias, a Farofa da Gkay não pode ocorrer como de costume no mês de dezembro. Estávamos trabalhando com uma nova possibilidade, que traria o evento para um patamar jamais visto antes. Infelizmente, com o agravante da aproximação da data do festival, a produção definiu não ser prudente realizar a edição anual agora."

"Não conseguiríamos entregar uma experiência inesquecível e inédita para todos vocês. Quem adquiriu o passaporte do evento poderá reagendar para a nova data ou solicitar o estorno. Qualquer outra dúvida, basta entrar em contato por meio do e-mail cadastrado no momento da compra. Em breve, informaremos a todos vocês, amigos e fãs, a nova data da Farofa da Gkay, de um jeito que vocês jamais viram."

Esta era a primeira vez que os fãs poderiam participar da festa e, por sua vez, a pré-venda de ingressos foi anunciada em outubro e em poucas horas, todos as entradas disponibilizadas para a pré-venda foram vendidas.