Reprodução Instagram - 25.11.2024 Virginia escolheu camisa e calça para ir na festa de debutante da filha do motorista

Virginia Fonseca, de 25 anos, usou as redes sociais no último domingo (25) para se pronunciar sobre as críticas que estava recebendo desde o sábado (24), quando esteve em uma festa de debutante. A mulher de Zé Felipe foi rechaçada na web por ter escolhido ir ao baile da aniversariante de calça e camiseta.







Um internauta defendeu a escolha de Virginia, enquanto outro criticou. A influenciadora compartilhou os comentários e fez uma reflexão. "Máximo respeito. Seu dia totalmente corrido, trabalhou, deu atenção para as filhas, viajou, mas foi no 'aniver' dela!", argumentava o primeiro. "Me desculpa, mas precisava ir com essa roupa?", repudiou o segundo.





"Existem dois tipos de pessoa no mundo", escreveu Virginia ao repostar as duas declarações de internautas na web. Em seguida, a nora de Leonardo e Poliana garantiu aos fãs que não tinha se importado com o comentário que criticava as roupas usadas por ela.





"Ps. Não estou nem ligando para essa mulher falando da minha roupa, mas postando para vocês verem como existe gente mal amada e sem noção", finalizou a apresentadora do SBT, que recentemente deu à luz José Leonardo, terceiro filho fruto da relação com Zé Felipe.