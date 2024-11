Reprodução Instagram - 25.11.2024 Yasmin Brunet posa de biquíni fio-dental

Yasmin Brunet, de 36 anos, resolveu aproveitar o domingo (24) ensolarado para renovar o bronzeado. De biquíni fio-dental, a modelo, atriz e ex-BBB surgiu tomando banho de sol e se refrescando enquanto tomava ducha na beira da piscina. A loira ainda compartilhou um clique no qual recebeu a 'visita' de uma joaninha.







Nos comentários da postagem, os fãs da artista rasgaram elogios a ela. "O sorriso mais perfeito do mundo", escreveu um usuário do Instagram. "Maravilhosa", destacou um segundo. "Lindíssima", prosseguiu uma terceira. "Gata! Torci para você no 'BBB'.", declarou ainda uma quarta, em referência à passagem de Brunet no "BBB 24".

Yasmin tira foto de joaninha Reprodução Instagram - 25.11.2024 Yasmin Brunet de biquíni fio-dental Reprodução Instagram - 25.11.2024 Yasmin Brunet com óculos de sol Reprodução Instagram - 25.11.2024 Yasmin Brunet sorri enquanto renova bronzeado Reprodução Instagram - 25.11.2024





Emagrecimento e críticas

Em outubro, Yasmin Brunet passou a ser alvo de comentários negativos em relação ao próprio corpo. Parte da web especulava que a modelo tivesse passado por algum procedimento estético, já que surgiu mais magra. Em meio às críticas, a filha de Luiza Brunet se pronunciou pelas redes sociais.





"Impressionante como tem gente mal-amada e sem noção. Só para deixar claro: eu não fiz preenchimento, não fiz harmonização, não fiz bichectomia nem nenhum tipo de procedimento estético. Eu simplesmente emagreci! Perdi bastante peso e, quando você emagrece no corpo, o rosto também emagrece", disse nas redes sociais, na época.