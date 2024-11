Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, tem ganhado destaque pelas postagens em plataformas de conteúdo adulto, como o "FanFever". A ex de Belo faz registros sensuais malhando e também publica vídeos nos quais surge fazendo pole dance. Os lucros já ultrapassaram R$ 2 milhões, segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL.





Embora tenha sido conhecida por viralizar pelos cliques de biquíni, demorou para que Barbosa começasse, de fato, a produzir este tipo de conteúdo. A fisiculturista admite que o ex-marido, o cantor Belo, tinha pedido para que ela não fizesse, mas, após o término, ela decidiu ingressar neste meio.





Em entrevista a Pasin, ela detalhou a situação. "Não esperava tanto, principalmente tão rápido. Sempre coloquei muito amor e dedicação em tudo o que faço. Saber que as pessoas estão gostando e apoiando é gratificante. Esses números mostram que meu trabalho tem valor, e que as pessoas confiam no que entrego", contou.





"Foi algo que demorei a aceitar. Gosto de entender tudo que eu faço, estudar como se encaixaria na minha vida, o que posso agregar não só para mim, mas para quem me acompanha. No final, tudo acontece na hora certa, quando tem que ser", acrescentou.





A ex-dançarina do "Tchakabum" pontuou ainda que, hoje em dia, não acredita que deixaria de produzir conteúdo adulto caso outro companheiro fizesse este pedido, da mesma forma como ocorreu com Belo. "Não acredito que abriria mão do meu trabalho, porque isso faz parte de quem eu sou hoje. Uma relação saudável é baseada em respeito e apoio mútuo, então não vejo problema algum", argumentou.





"O que mais me surpreende são os pedidos de pole dance. Não é só sensualidade, mas também força e técnica. Já recebi alguns pedidos para criar coreografias personalizadas para músicas específicas", explicou em relação às solicitações dos fãs.





"As mulheres também se interessam, especialmente por se inspirarem no meu estilo de vida e no meu conteúdo motivacional. É uma troca de energia muito positiva. Quero sempre mostrar que todas nós podemos ser fortes, femininas e confiantes", disse.

