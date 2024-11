Reprodução Instagram/ YouTube Naiara se pronuncia sobre suposta desavença com Maiara e Maraisa

Naiara Azevedo, de 35 anos, resolveu romper o silêncio sobre os boatos de que ela e a dupla sertaneja Maiara e Maraisa tinham desavenças. O assunto voltou a ganhar destaque nas redes sociais depois que internautas notaram que Azevedo não foi convidada para o "Amigas", programa especial da Globo com artistas femininas do sertanejo.







As declarações foram dadas durante participação no "Fofocalizando", do SBT, na última quinta-feira (21). "Eu acho que é uma escolha da direção do programa. Eu fico muito feliz em mirar o trabalho do outro e saber torcer pelos nossos amigos. Quando a Marília nos deixou, veio uma incerteza tão grande do mercado. Olha como é bom, a gente olhar o projeto ‘Amigas’ com outros nomes, outras mulheres, isso quer dizer que conseguimos", iniciou.





Naiara também se pronunciou acerca da suposta desavença que teria com Maiara e Maraisa. Os boatos de que as três eram rivais começaram após as vozes das irmãs gêmeas terem sido removidas do hit musical "50 reais". Após o sucesso da canção, uma versão nova foi gravada apenas por Azevedo, sem a dupla.





"Eu nunca tive a oportunidade de explicar isso. Quando eu gravei a música com a Maiara e Marisa, ela foi gravada como um grande sucesso. Na época, eu comecei a ser empresariada por um escritório, eu tinha outros empresários. Eu não era dona e proprietária da minha história e da minha vida. Tivemos nossas vidas direcionadas e decididas por segundos e terceiros", pontuou.





"Não fui eu que tirei as vozes, eu juro por Deus. Nunca foi gravada outra versão, eu cantei a música inteira, eles só cortaram e colaram. Quando tudo isso aconteceu, eu não estava ciente, eu não fui consultada sobre tirar as vozes delas da música. Quando aconteceu tudo eu nem sonhava. Eu não tenho problema nenhum com elas, nunca brigamos", acrescentou.