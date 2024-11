Reprodução Gabi Martins

A cantora Gabi Martins abriu o coração sobre as dificuldades da vida amorosa e revelou já ter descoberto traições pela mídia. Em entrevista recente, a artista explicou como lida para superar uma desilusão amorosa e afirmou se sentir bem sozinha.

Gabi Martins passou por momentos delicados nos últimos relacionamentos. Há poucos meses, ela descobriu que o affair Euclydes Pettersen, deputado federal, estava namorando outra mulher quando eles começaram a se envolver. Antes disso, a ex-BBB terminou o romance com o influenciador Lincoln Lau, após uma mulher expor mensagens comprometedoras do rapaz.

Ao Extra, a cantora sertaneja contou que foi através da mídia que descobriu as infidelidades e fez um balanço sobre o peso de ser famosa. "Foi muito triste descobrir assim, era a minha vida exposta, não tive muito controle sobre isso. Mas é o preço que se paga por ser famosa. Eu amo o que faço, entendo (a exposição), mas ainda tento aprender a lidar com essa visibilidade. Eu me sinto vulnerável, mas sou do tipo que tenta aprender com todas as situações, a amadurecer, até superar".

Gabi Martins também refletiu sobre como a música a ajuda no processo de superação. "Eu sou do tipo que respeito meus lutos. Digo 'hoje, vou chorar', mas coloco data para terminar de sofrer e bola para frente. Quando foco em mim, no meu trabalho, isso me ajuda. E vale para relacionamentos amorosos ou profissionais. Às vezes, uma porta se fecha, você acha que é o fim do mundo, mas aquilo está te fortalecendo para algo lá na frente. Doeu, mas não matou".

A ex-BBB tem como inspiração o casamento dos pais, que já estão juntos há 30 anos. "Eu me entrego 100% em tudo. Hoje em dia, as relações estão muito superficiais. Se algo incomoda, trocam por outro. Vejo meus pais, que estão juntos há 30 anos. Se algo quebra, consertam. E eu sou assim, das antigas", declarou.

Na conversa, a cantora revelou que se sente bem sozinha e disse acreditar no tempo divino. "Acredito no propósito de Deus para tudo, o que está para acontecer na minha vida pessoal e profissional já está escrito. O passado ficou para trás. É até como fizemos no clipe. Às vezes, você está em um relacionamento ruim, fica presa, mas tem várias oportunidades lá fora, e você está atrasando o amor da sua vida. Então, pode ser que doa, mas vai ser melhor".